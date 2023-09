Giornata dell'aborto libero e sicuro, la Cgil: "Pochi medici non obiettori in Sicilia, una violenza per le donne"

Nella Giornata internazionale per l'aborto libero e sicuro, la Cgil Sicilia fornisce alcuni dati dai quali emerge la situazione disastrose in cui si trova l'Isola su questo fronte, per via dell'elevato numero di medici obiettori: ogni ginecologo deve dunque seguire 16 pazienti, a fronte di una media nazionale di 9. Inoltre, 16,7% degli interventi costringono le donne ad andare fuori dalla loro provincia di residenza.

"Lo scarso numero di non obiettori e i pochi interventi non sono fattori neutrali, ma sintomatici dell'attacco in corso all'autodeterminazione delle donne", affermano la responsabile per le politiche di genere del sindacato, Elvira Morana, e la segretaria regionale Gabriella Messina, che aggiungono: "Si tratta di dati del ministero, che sollecitano i referenti regionali a superare le criticità con una corretta programmazione. Nella nostra regione, peraltro nonostante da anni si chieda un confronto sul percorso nascita, sui consultori, sull'interruzione volontaria di gravidanza, sulla medicina di genere, anche alla luce di quanto tracciato per la medicina territoriale, il confronto viene negato permanendo le criticità esistenti". Per la Cgil si tratta di "una forma di violenza sulle donne che si configura come ingerenza finalizzata a non consentire una libera scelta".