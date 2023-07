"Ritorniamo alla Socialità", il lido del carabiniere a Isola apre le porte ai piccoli pazienti oncologici

Il lido del carabiniere di Isola delle femmine ha aperto le porte del proprio stabilimento balneare ai bambini dell’associazione "Samot Onlus", ente che si occupa dell’assistenza ai malati affetti da patologie cronico degenerative in fase avanzata. Il Comando legione carabinieri Sicilia ha accolto con entusiasmo il progetto "Ritorniamo alla Socialità", che mira ad accompagnare i ragazzi a riappropriarsi del “fuori”, un’iniziativa che prevede il reinserimento sociale dei piccoli pazienti oncologici e dell’intero nucleo familiare, con particolare attenzione ai fratellini e alle sorelline, attraverso la pratica ludico-sportiva, il supporto emotivo e psicologico.

In questa ottica è nata l’idea di organizzare una giornata al mare intesa come spazio di condivisione e momento di spensieratezza rispetto alla condizione di salute dei piccoli pazienti. Sono stati 30 i bambini che insieme alle loro famiglie, alla presenza degli operatori specializzati e degli animatori dell’associazione "Happy Hope", hanno trascorso una splendida esperienza di gioco e divertimento in spiaggia, tra tuffi, sorrisi e perfino uno spettacolo di magia del Mago Brillo.

La pausa pranzo ha rappresentato un momento di grande convivialità in cui genitori e bambini hanno avuto l’occasione di condividere il pasto, raccontando divertenti aneddoti ed esperienze. La giornata si è conclusa con abbracci, sorrisi, messaggi di felicità e gratitudine esternati dai genitori e dai bambini, nei confronti della “Samot” per l’organizzazione, dell’Associazione “Happy Hope” per le attività svolte e dei carabinieri di Palermo per la calorosa ospitalità.