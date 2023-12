Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Garante: "Palermo inclusiva è un sogno realizzabile"

Domani (domenica 3 dicembre) anche Palermo celebrerà la Giornata internazionale delle persone con disabilità e il Garante per le persone con disabilità, Pasquale Di Maggio, spiega come "questa ricorrenza ci vede impegnati in un'attenta riflessione sulle modalità con le quali affrontare le numerose discriminazioni e diseguaglianze che minano i diritti delle persone disabili".

Di Maggio afferma che "dobbiamo avere ben chiaro che questa giornata non dura 24 ore, ma tutti i giorni, tutti gli anni dell'intero ciclo della vita della persona con disabilità, deve far riflettere sul principio che 'nessuno deve essere lasciato solo'. L'impegno verso la garanzia dei diritti delle persone con disabilità viene a costruirsi quotidianamente con continue e trasversali iniziative volte alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema della 'diversità' e del suo valore".

Ed è in quest'ottica che si incentra anche il lavoro del Garante e degli altri organismi comunali sui temi dell'accessibilità e dell'inclusività "nella consapevolezza che le esigenze molteplici e variegate richiedono concreto e costante impegno. La comprensione dei bisogni quotidiani della cittadinanza richiede - si legge ancora nella nota - disponibilità verso 'scambi di prospettive' su fronti e servizi che richiedono l'implementazione di progettualità volte all'aumento di vivibilità, accessibilità e sicurezza delle persone con disabilità nonché all'accrescimento delle loro autonomie".

E conclude: "La giornata del 3 dicembre assume per il Garante ulteriore impegno verso la profusione di azioni per una migliore informazione e comunicazione, una concreta fruibilità di trasporti urbani ed extraurbani, ospedali, centri di riabilitazione, scuole ed università, centri sportivi, stadi, stabilimenti balneari, teatri, musei, uffici, attività commerciali; al fine di garantire dignità al mondo delle persone con disabilità che ancora oggi non riesce ad essere pienamente compreso. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile".