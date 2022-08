VIDEO | Giornata dell'indipendenza dell'Ucraina, il grido di pace da Palermo: "State facendo un genocidio"

Piazza Verdi si colora di giallo e blu. La comunità ucraina che vive in città è scesa in piazza nel corso della giornata che si celebra ogni anno il 24 agosto. Davanti al Teatro Massimo collegamento in diretta con altri 50 Paesi in cui si sono tenute manifestazioni analoghe