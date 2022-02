Torna la giornata del farmaco, al via la raccolta di medicinali 

Il 12 febbraio a Palermo torna la Giornata di raccolta del farmaco. La ventiduesima edizione dell'iniziativa, promossa dal Banco Farmaceutico, vedrà in campo, tra gli altri, il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta – Cisom. 7

I volontari saranno nella Farmacia Renda, in viale Strasburgo 249, e nella Farmacia Leone, in via Ernesto Tricomi 12, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 per raccogliere le medicine che saranno poi destinate alle persone bisognose.Chiunque potrà contribuire acquistando un prodotto da banco o un medicinale senza obbligo di prescrizione in una delle farmacie che aderiscono all'iniziativa e consegnandolo ai volontari Cisom presenti all'interno dell'esercizio commerciale.

"Donare uno o più farmaci è un piccolo gesto di solidarietà - spiega Gerardo Solaro del Borgo, presidente del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta - per chi lo fa ma che può cambiare la vita di chi ne ha bisogno. A chiedere aiuto sono persone che a seguito della pandemia si sono trovate senza un impiego stabile, con poca disponibilità economica per acquistare il minimo indispensabile, come cibo e medicinali. Come dimostra quotidianamente il nostro impegno al fianco di chi è in stato di bisogno, il diritto alla salute di tutti per noi è sacrosanto. Siamo dunque felici di essere al fianco di Banco Farmaceutico anche quest'anno e - conclude - di promuovere questa importante iniziativa di solidarietà”.