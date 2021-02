La pandemia non ferma la solidarietà, al via la Giornata di raccolta del farmaco

Coinvolte 79 farmacie di Palermo e provincia: tre in più rispetto al 2020

La pandemia non ferma la solidarietà. Come da tradizione, a febbraio torna la Giornata di raccolta del farmaco. Quest'anno sono 79 le farmacie di Palermo e provincia (tre in più rispetto al 2020) e centinaia i volontari che da martedì scorso e fino a lunedì prossimo partecipano all'iniziativa che permette ai cittadini di donare alla Fondazione Banco Farmaceutico medicinali.

Le associazioni e gli enti caritatevoli del territorio poi li distribuiranno a quanti non possono permettersi di acquistarli.