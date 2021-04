Giornata della donazione del sangue negli spazi dell'Agenzia delle Dogane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta, negli spazi messi a disposizione dalle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli Sicilia, la “Giornata della donazione del sangue”. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Palermo e ha avuto luogo negli spazi del plesso doganale, sede degli Uffici della Direzione e dell’Ufficio delle Dogane di Palermo, in prossimità del porto cittadino, dove sono stati ospitati il personale medico volontario e l’autoemoteca della Croce Rossa. "L’evento, promosso da Claudio Oliviero - Direttore Adm Sicilia e dal Presidente della Cri Palermo, e Laura Campione - si legge in una nota - è stato molto apprezzato dai funzionari Adm che hanno partecipato generosi alla donazione del sangue. Nel corso della giornata sono state raccolte le pre-donazioni pe un prossimo appuntamento. Adm testimonia il sostegno a favore delle iniziative di solidarietà sociale, consapevole che nel contingente periodo di emergenza sanitaria “Donare il Sangue Salva una Vita”".