Per non dimenticare la Shoah: tutte le iniziative a Palermo per la Giornata della memoria

Non dimenticare la Shoah e tenere vive le pagine più buie della storia. Per questo, nella Giornata della Memoria, conta più di tutto che il passato non finisca nell'oblio. Istituzioni, associazioni culturali e anche dei cittadini, in vista del 27 gennaio, giorno della ricorrenza, non dimenticano e propongono diversi appuntamenti tra concerti, manifestazioni, mostre e spettacoli.

Gli eventi della Prefettura

Nella giornata di venerdì 26 gennaio alle ore 11 nella sede della Prefettura, ovvero Villa Whitaker, avrà luogo l’evento di memoria della Shoah che, come di consueto, vede la partecipazione degli studenti di alcuni istituti scolastici sia della città che della provincia. I ragazzi condivideranno elaborazioni artistiche e multimediali di loro produzione realizzate sul tema. La professoressa Luciana Pepi, presidente dell’istituto siciliano di Studi Ebraici farà un intervento e il Conservatorio Alessandro Scarlatti offrirà un contributo.

Pietre d'inciampo e memoria viva

Il 27 gennaio alle ore 8.45, all'interno dell’ex Deposito Locomotive di Sant’Erasmo, Eco Museo del Mare, avrà luogo un momento commemorativo della Giornata della Memoria davanti a un vagone merci, simile a quelli utilizzati per le deportazioni, posizionato su un tratto di binario della antica stazione ferroviaria. Nella stessa giornata, alle 11.30, un momento di riflessione in via dei Cantieri (in prossimità del cancello d'ingresso Fincantieri) dedicato all'operaio dei Cantieri Navali Liborio Baldanza, deportato nei lager nazisti, presso una delle pietre d’inciampo collocata a memoria perenne. Alle 15, invece, in via Giuseppina Turrisi Colonna (in prossimità del civico 7) il momento sarà dedicato alla professoressa Maria Di Gesù, deportata nei lager nazisti, presso un’altra pietra d’inciampo.

Studenti al Politeama

Al Politeama sabato 27 gennaio alle ore 10 avrà luogo l’iniziativa “Shoah: il valore della memoria per la costruzione del futuro”, organizzata da tutti i Rotary Club dell’Area Panormus. Un evento commemorativo che coinvolge circa 400 tra studentesse e studenti di diverse scuole palermitane che, per l’occasione, hanno prodotto degli elaborati multimediali sulla Shoah. Alcuni contributi video sono stati realizzati appositamente per questo incontro: una donna sopravvissuta ai campi di sterminio, Lidia Maksymowicz e del direttore del museo della Memoria di Aushwitz.

Il Giardino dei Giusti illuminato per la Shoah

Il 26 gennaio alle 18 il Giardino dei Giusti di Palermo, al civico 90 di via Alloro, sarà illuminato per ricordare la Shoah e i Giusti che si sono adoperati per salvare gli ebrei dai nazifascisti. L'iniziativa è di Pino Apprendi, componente di Gariwo Network, l'organizzazione che si occupa dei Giardini dei Giusti a livello internazionale, la cui responsabile Emanuela Rippo sarà presente per l'occasione insieme all'assessore alla cultura Giampiero Cannella.

La mostra sui campi di concentramento di Auschwitz

Nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Palermo per la Giornata della Memoria, anche la mostra fotografica del giornalista palermitano Leone Zingales intitolata "Immagini dai lager. Per non dimenticare". L'esposizione rimarrà aperta fino a domenica 28 gennaio. Il percorso espositivo comprende 22 maxi fotografie scattate dall'autore nei campi di concentramento di Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen e Dachau, ed è accompagnato da 4 pannelli che riproducono i simboli colorati che venivano applicati sulle casacche dei deportati una volta arrivati nei lager nazisti, un elenco di deportati tra scrittori, filosofi, poeti e scienziati e la cartina dell’Europa in cui sono evidenziati i venti tra i più noti campi di concentramento.

Il corso sulla didattica della Shoah

Venerdì 26 gennaio, alle 14.30, nell’aula P1058 del complesso monumentale Sant’Antonino si terrà il primo incontro della quinta edizione del corso di aggiornamento per docenti in Didattica della Shoah dal titolo “Raccontare l'indicibile: le parole della Shoah”. Il corso, diretto dalla professoressa Daniela Tononi e dal professor Matteo Di Figlia, è organizzato dal dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (Cdec).

Il viaggio della memoria dei ragazzi di Cefalù

Alcuni studenti di Cefalù di ritorno dal "Viaggio della memoria" ad Auschwitz racconteranno l'esperienza vissuta. La giornata (quella del 27 gennaio) inizierà alle ore 10 in Sala delle Capriate, al Municipio, con il "Reportage da Auschwitz" a cura dei ragazzi che hanno partecipato all'esperienza. Al termine una testimonianza di Emanuele Di Porto, sopravvissuto alla Shoah, con la scrittrice Tea Ranno, autrice del libro "Un tram per la vita", a cura della professoressa Cetty Arrigo del Consiglio di biblioteca comunale. Dopo il dibattito con gli studenti degli istituti superiori di Cefalù sarà collocata una "Pietra d'Inciampo" in memoria delle vittime dell’Olocausto. Alle 17 il cinema Di Francesca ospiterà la proiezione gratuita (sino a esaurimento posti) del film “One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins.

La presentazione del libro sui deportati siciliani

Il 29 gennaio alle 16 all'istituto Gramsci, ai Cantieri Culturali della Zisa, ecco la presentazione del libro curato da Guido Lorenzetti, figlio del vicesegretario del partito socialista Andrea, arrestato per il suo antifascismo e deportato a Mauthausen. Guido, legato alla Sicilia, ha raccolto in un libro "Dodici testimoni di libertà" le storie di 12 deportati siciliani in Germania e che, con caparbio affetto, ha voluto fosse pubblicato in Sicilia.