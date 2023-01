Giornata della memoria, tutti gli appuntamenti a Palermo per ricordare la shoah

Il timore di Liliana Segre è che la Shoah venga dimenticata. Per questo, nella Giornata della Memoria, conta più di tutto che la memoria non finisca nell'oblio. Dunque tenere vive le pagine più buie della storia è un dovere, prima di tutto. Delle istituzioni, delle associazioni culturali e anche dei cittadini. Per questo anche Palermo non dimentica e sono tanti gli appuntamenti - tra concerti, manifestazioni, spettacoli - in programma per il 27 gennaio, giorno della ricorrenza.

Il Teatro Massimo prova a non dimenticare attraverso le parole e la musica in tre concerti, in programma nella Sala Onu alle 9, alle 10.15 e alle 11.30. Ne saranno protagonisti i giovani musicisti dell’Ensemble strumentale della Massimo Youth Orchestra, diretti dal maestro Michele De Luca, e l’attrice Silvia Ajelli che leggerà e interpreterà alcuni brani tratti dal diario (1941-1943) e dalle lettere (1942-1943) di Etty Hillesum, la scrittrice olandese ebrea vittima dell'Olocausto.

Anche alla biblioteca comunale "Cristoforo Grisanti" di Isnello si ricorda Etty Hillesum. Nell'incontro, promosso dall’assessora Luciana Cusimano e dal gruppo dei volontari che operano in biblioteca letture e riflessioni condivise. "Siamo partiti cantando" sarà l'occasione per ripercorrere il viaggio di Etty Hillesum e di quanti come lei hanno vissuto sulla loro pelle il peso della storia e della Memoria. I suoi scritti, dotati di una forza straordinaria, sono una "testimonianza incarnata": svelano il percorso di una giovane donna che, nonostante gli orrori delle persecuzioni contro gli ebrei, riesce a vivere intensamente la propria giovinezza.

In Prefettura nella sede di Villa Whitaker sarà ricordata la Shoah. Nel corso dell’evento si terrà la cerimonia di consegna della medaglia d’onore alla memoria del carabiniere Salvatore Terrana, conferita con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani militari internati e deportati nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943. Gli alunni di alcuni istituti di istruzione superiore condivideranno le proprie riflessioni e i propri approfondimenti sul tema della Shoah e i maestri del conservatorio Alessandro Scarlatti daranno il loro contributo musicale. Alla giornata commemorativa interverrà la professoressa Luciana Pepi, presidente dell'istituto siciliano di studi ebraici, per rendere omaggio alla memoria delle vittime della Shoah, al sacrificio e alla rinascita del popolo ebraico.

Nell'aula magna dell'Edificio 12 (campus universitario di viale delle Scienze) sarà inaugurato il Fondo Cdec - Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Allestito all'interno della biblioteca interdipartimentale di discipline umanistiche - Sezione I, il Fondo è stato donato dal professor Giorgio Sacerdoti, presidente della Fondazione Cdec. All'incontro, organizzato dal Dipartimento Sum-Scienze Umanistiche con il sistema bibliotecario di ateneo, seguirà la presentazione della quarta edizione del corso di aggiornamento in didattica della Shoah storia, memoria, postmemoria del Sum realizzato in collaborazione con il Cdec con coordinatori scientifici Daniela Tononi, Matteo Di Figlia e Patrizia Baldi. Dalle 9 alle 13.30, infine, negli spazi dell'Edificio 19 del Campus Unipa saranno disponibili le videoinstallazioni "Memoria", "Viaggio nella fabbrica dello sterminio", "Binario 21" e "Ritorno al Binario".

Debutta "Siamo Pietre d’inciampo" breve azione scenica ispirata ad alcune pagine del libro "Se questo è un uomo" di Primo Levi, a cura di Gigi Borruso con le attrici e gli attori di DanisinniLab e con la partecipazione di Giacco Pojero, che eseguirà musiche dal vivo. Lo spettacolo, con ingresso libero fino a esaurimento posti, è proposto in due location e orari differenti: ore 16.30 presso l’aula multimediale della residenza universitaria San Saverio nel quartiere Albergheria e alle ore 21 allo Chapitô Danisinni, nell’orto-fattoria del Parco Sant’Agnese dell’omonimo quartiere, luogo simbolo in cui il laboratorio teatrale DanisinniLab e il Museo Sociale Danisinni nascono e operano sin dal 2017.