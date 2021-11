"Ci vogliamo vive", donne in corteo contro violenze e abusi

La forte pioggia non ferma la marea di Non una di Meno. Un migliaio le persone in corteo per le vie del centro storico. La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e di genere, appuntamento fisso da anni, è occasione per ribadire "la natura strutturale e sistemica di questo fenomeno, al contrario della narrazione corrente proveniente da governance, establishment, forze politiche conservatrici che riconducono le manifestazioni di violenza a stati emozionali momentanei (raptus di follia), che colpevolizzano la stessa persona vittima di violenza (aveva la gonna troppo corta), che sminuiscono il significato stesso di violenza riducendolo al solo gesto più estremo".

"La violenza sulle donne e di genere - si legge in una nota - è presente e va combattuta in tutti gli ambiti dell’esistenza: da quello familiare e delle relazioni a ?quello economico, politico e culturale. E’ violenza l’assenza o la penuria di servizi rivolti alle donne e alla comunità LGBTQI+, è violenza l’avanzata illegittima dell’obiezione nelle farmacie e nei consultori, è violenza un linguaggio che non tiene conto del genere e dei generi, è violenza una declinazione al maschile e alla eteronormatività dei programmi scolastici e poi sì… è ovviamente violenza il femminicidio e il transcidio che, peraltro, registrano dati sempre più allarmanti".