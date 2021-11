VIDEO | Un minuto di silenzio per dire basta alla violenza sulle donne: "Troviamo un vaccino anche per questa pandemia"

Sit in del coordinamento donne di Cgil, Cisl e Uil in via Ruggero Settimo. I dati: "Dall'inizio dell'anno uccise 91 donne. In aumento le violenze domestiche e al lavoro. E' una strage"