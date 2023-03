Quattro anni dopo la morte in Etiopia la Sicilia non dimentica: il 10 marzo dedicato a Sebastiano Tusa

Quattro anni fa la morte in volo in Etiopia. Per nessuno dei 157 passeggeri ci fu nulla da fare, neppure per Sebastiano Tusa, allora assessore ai Beni culturali della Regione siciliana. Aveva 67 anni. Mentre era a bordo della Ethiopian Airlines tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi, il suo aereo è precipitato. Era il 10 marzo del 2019. Oggi, a distanza di quattro anni, la Sicilia lo ricorda in quella che è stata istituzionalizzata come la Giornata dei beni culturali.

Per l'evento tutti i luoghi d'interesse culturale della Regione Siciliana, siti archeologici, musei, gallerie e biblioteche, saranno aperti gratuitamente al pubblico. Oltre agli ingressi gratuiti, inoltre, i parchi archeologici realizzeranno numerose attività. Come avrebbe voluto lui, archeologo prima ancora che assessore al servizio della sua Isola. Figlio del noto archeologo Vincenzo, è stato infatti docente alla facoltà dei Beni culturali dell'università palermitana e dirigente della Sovrintendenza del mare.

Ad auspicare la sua nomina fu anche l'ex assessore regionale Vittorio Sgarbi. Ne riconosceva il carisma e le doti, l'amore per il patrimonio artistico e tanto altro. Tra i suoi incarichi quello di professore di Paletnologia all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e quello di docente a contratto alla Scuola di Lettere e Beni culturali dell'università degli studi di Bologna. E' stato anche docente a contratto in Germania, all'Università Philipps di Morburgo.

A ricordarlo chi oggi ricopre il suo ruolo. "Iniziative come questa - afferma l’assessore regionale ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - testimoniano e ci permettono di comprendere quanto Tusa, uomo di grande capacità ed equilibrio, abbia amato quest’Isola. Un uomo che ha messo al centro del suo impegno il recupero della memoria storica pur essendo sempre proiettato in un futuro fatto di innovazione e sperimentazione. Il nostro obiettivo è tramandarne il ricordo e l’operato, affinché i suoi insegnamenti e le sue passioni possano continuare a vivere e ci consentano di portare avanti la sua visione dei beni culturali come strumento per la crescita della nostra regione".

Alcune delle cose da fare

All’ex Dormitorio dei Benedettini a Monreale l’esposizione "Trame mediterranee", una selezione di oggetti, tessuti e gioielli provenienti dall’omonimo museo di Gibellina, attraverso i quali si può ammirare l’apporto del Medio Oriente nella cultura europea e cogliere quella matrice culturale che accomuna i popoli mediterranei. L’ingresso alla mostra è consentito fino al 28 maggio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, domenica e festivi dalle 9 alle 13.30.

Palazzo Montalbo, a Palermo, sede del Centro regionale Progettazione e restauro, si potrà fare una visita guidata alla preziosa struttura, con la sua biblioteca di ben 14 mila volumi e i suoi laboratori di diagnostica e di restauro, dove possono essere ammirati gli interventi di recupero più recenti e in programmazione, come diversi affreschi, alcuni dipinti murali e un manufatto tessile. La visita potrà essere effettuata dalle ore 9 alle 17.30, con orario continuato.

Sempre a Palermo, a Palazzo Abatellis, Palazzo Mirto e Oratorio dei Bianchi, tre diverse esposizioni facenti parte dell’iniziativa: "Tessuti e ricami per la storia del gusto dai saloni e dai guardaroba di antiche dimore". Le mostre saranno visitabili, per i primi due siti fino al 26 marzo dalle ore 10 alle 19, mentre per l’Oratorio dei Bianchi attraverso un calendario di visite per gruppi alle ore 11–12-13-16-17.

Al museo archeologico regionale Antonio Salinas di Palermo un doppio appuntamento, la mattina alle 11 una visita guidata sui materiali provenienti da altri istituti museali ospitati in mostre temporanee nelle sale del piano terra e alle 16 una visita didattica, proposta da CoopCulture, tra i reperti del museo, per ripercorrere la vita tra studi e ricerche di Tusa.

Al museo regionale di Terrasini "Palazzo d’Aumale" sarà presentato il video di Riccardo Cingillo sul recupero del relitto di Marausa, prodotto dalla Soprintendenza del Mare. Il documentario è uno straordinario racconto delle diverse fasi del ritrovamento, recupero, restauro e musealizzazione dei resti di una nave oneraria romana del III secolo d.c., operazione diretta e coordinata da Tusa.