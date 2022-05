VIDEO | Giornata bambini scomparsi, polizia incontra studenti alla Magione: "Non abbiate paura di denunciare gli abusi"

A due giorni dalla ricorrenza, che si tiene ogni anno il 25 maggio, gli agenti sono scesi in strada con il loro camper per sensibilizzare i più giovani sul tema, capire le cause che possono portare a gesti simili e trovare insieme soluzioni per prevenire e contrastare il fenomeno. Un'occasione, anche, per fare conoscere l'app YouPol