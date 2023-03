Giornata mondiale dell'autismo, spettacolo al Politeama con I Sansoni e Roberto Lipari

Il Comune di Palermo ha aderito, con una delibera di Giunta, alla "Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo", istituita dall'Assemblea Generale dell’Onu nel 2007 e che si celebra il 2 aprile di ogni anno. Nell'ambito delle iniziative organizzate in città, domenica alle ore 20.30, in un Teatro Politeama illuminato di blu (colore simbolo della manifestazione), il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alle attività sociali, Rosi Pennino, prenderanno parte allo spettacolo organizzato, con il patrocinio del Comune, dall'associazione nazionale "ParlAutismo", impegnata nelle battaglie contro le discriminazioni e i disservizi subiti dai soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Lo spettacolo, condotto da Francesco Panasci e Anna Cane, con la partecipazione di Roberto Lipari e I Sansoni, vedrà come protagonisti i ragazzi che danzeranno e si esibiranno in diverse performance sul palco. Alla serata, con ingresso gratuito, sono state invitate tutte le istituzioni civili e militari della città, le scuole di ogni ordine e grado, le famiglie, le associazioni, i testimonial. In un clima di festa, si racconteranno i bisogni del mondo legato all’autismo, le conquiste ottenute dopo anni di lavoro e battaglie, come protocolli e aperture di spazi inclusivi. Successivamente, il sindaco e l'assessore parteciperanno alla XIV edizione della fiaccolata che si terrà nel piazzale davanti al Teatro.