Giornalisti, Di Bella eletto presidente collegio dei revisori Ussi

Il giornalista collaboratore Giuseppe Antonio Di Bella, iscritto all’ordine dei giornalisti dal 1988, 61 anni, laureato in Scienze bancarie e in Economia e commercio, dottore commercialista e revisore legale dei conti, è stato nominato presidente nazionale del collegio dei revisori dei conti dell’Unione Stampa Sportiva Italiana in occasione del congresso nazionale dell’Ussi che si è tenuto a Roma nel salone d’onore del Coni. Al collega di Bella i migliori auguri da parte di tutti i giornalisti siciliani del gruppo regionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.