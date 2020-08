Giornalista picchiata mentre riprende sgombero accampamenti in spiaggia, 10 denunce

Primi provvedimenti dei carabinieri per la violenta aggressione subita da una giornalista freelence, collaboratrice anche di PalermoToday, nella giornata di Ferragosto. La cronista stava documentando un intervento proprio dei carabinieri a Barcarello contro le tendopoli in spiaggia, quando è stata malmenata da un nutrito gruppo di bagnanti. Stessa sorte per un'amica della giornalista, intervenuta per difenderla. I carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Partanna Mondello adesso hanno identificato e denunciato in stato di libertà dieci persone tutte palermitane di età compresa tra i 17 e 58 anni ritenute responsabili e vario titolo di "lesioni personali aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La freelance e l'amica avevano anche chiesto aiuto ad alcuni testimoni, che però, secondo il racconto delle malcapitate, si sono rifiutati di intervenire. A salvare le due vittime dalla furia del branco è stato un equipaggio dei carabinieri, che ha poi avviato le indagini. Determinante è stata l'analisi delle immagini di videosorveglianza. Sono ancora in corso accertamenti per verificare l‘eventuale responsabilità di altre persone.