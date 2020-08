Giornalista aggredita a Barcarello, pioggia di soliarietà

Pioggia di solidarietà per la cronista freelance, che collabora anche con la redazione di PalermoToday, aggredita mentre riprendeva i controlli dei carabinieri sulla spiaggia di Barcarello.

"Condanno fermamente quanto avvenuto a Barcarello - dice il presidente della Regione Nello Musumeci - dove una giornalista è stata picchiata selvaggiamente solo perché stava facendo il suo dovere di cronaca, nonostante fosse libera dal servizio. A lei va la mia più sincera solidarietà. L’episodio di oggi costituisce un pericoloso campanello d’allarme sul clima di odio e intolleranza che si respira anche nell’Isola, persino verso quanti, come i giornalisti, sono chiamati solo a fare il proprio dovere”.

L'Assostampa siciliana e la sezione di Palermo "condannano le violenze di cui è stata vittima una cronista collaboratrice della testata giornalistica PalermoToday assalita da decine di persone mentre stava svolgendo il suo lavoro documentando la presenza di bagnanti nel litorale di Barcarello". "Si è trattato di un ignobile tentativo, esercitato con l'uso della violenza, di limitare la libertà di informazione e il diritto di cronaca", sottolineano il segretario regionale Assostampa, Roberto Ginex, e il direttivo Assostampa Palermo. L'associazione, concludono, "nell'esprimere solidarietà alla collega a cui offrirà la massima assistenza, chiede alle dorze dell'ordine di procedere speditamente all'identificazione degli autori dei reati perchè ne possano rispondere davanti alla magistratura".

Il gruppo siciliano dell’Unci (Gruppo di specializzazione della Fnsi-Assostampa) richiama l’attenzione del questore sul clima di intolleranza che si è venuto a creare nelle ultime settimane: “La violenza che si innesca in città anche per questioni banalissime – sottolinea il presidente dell’Unci Sicilia, Leone Zingales – ha superato il livello di guardia. Basta poco per scatenare risse e aggressioni. Chiediamo maggiore tutela per cronisti, per videomaker e per foto-cineoperatori che ormai rischiano davvero tanto. Sono in aumento i casi in cui la semplice documentazione di fatti di cronaca o di normali attività delle forze dell’ordine in tema di controllo del territorio si trasforma in un vero e proprio incubo per gli operatori dell’informazione”.

"Sembra quasi che non ci siano più aree immuni da violenza contro chi svolge la funzione di informare. Solidarietà piena e vicinanza alla collega che a Palermo stava documentando uno sgombero di istallazioni abusive - dice in una nota Carlo Verna, presidente del Cnog -. Non svelava traffici illeciti o colpiva grandi economie illegali che si preservano con azioni malavitose, per certi aspetti la cosa è anche più inquietante perchè il tutto avviene tra indifferenza e sottovalutazione. Auspico una pronta risposta dello Stato come segnale forte in difesa della libertà di stampa".

"Solidarietà alla giornalista di Palermo aggredita da alcuni balordi mentre documentava lo sgombero da parte delle forze dell’ordine di una tendopoli abusiva sulla spiaggia della borgata di Barcarello. Fatti del genere indignano e rappresentano il degrado culturale, ancor di più se si pensa ai rischi per la salute e alle violazioni delle restrizioni anti Covid totalmente ignorati da questi soggetti”, dicono le parlamentari del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso. A loro si affianca Antonino Randazzo, capogruppo M5S al Consiglio comunale

Stessi sentimenti da parte del Pd. Per Rosario Filoramo "Coloro che aizzano all’odio e negano il rischio del Covid sono causa di questi comportamenti vergognosi".