Giornalista aggredita a Barcarello, Odg Sicilia: "Preoccupante violenza gratuita"

"Continuano le aggressioni contro i cronisti, l’Ordine dei giornalisti di Sicilia non può che esprimere grande preoccupazione di fronte ad atti di violenza inaudita come quello che ha avuto come vittima una giornalista freelance, assalita a Palermo da una trentina di persone, in prevalenza donne, mentre filmava le operazioni di sgombero di una tendopoli sulla spiaggia di Barcarello, a Sferracavallo". E' quanto si legge in una nota dell'Ordine dei giornalisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La collega, cui va la solidarietà dell’Ordine, è stata colpita ripetutamente con calci e pugni nell’indifferenza generale ed é stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Una vicenda - prosegue la nota - che pone molti interrogativi, in una città dove la violenza viene ormai innescata dai motivi più banali e dove documentare i fatti come deve fare un giornalista, sta diventando sempre più rischioso. Non sono più consentite sottovalutazioni, di fronte a fatti del genere non si può che chiedere una risposta esemplare delle autorità preposte cui chiediamo che siano identificati al più presto gli autori di tanta gratuita brutalità".