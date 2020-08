L'Unione cronisti elegge il nuovo Consiglio direttivo: "Basta divisioni per il bene della categoria"

L'assemblea del Gruppo siciliano dell'Unione cronisti (gruppo di specializzazione della Fnsi-Assostampa) ha eletto all'unanimità il nuovo Consiglio direttivo. Ne fanno parte i giornalisti Daniele Ditta, Sandra Figliuolo, Giuseppe Lo Bianco, Antonella Romano, Gioia Sgarlata, Alessandro Teri e Leone Zingales. Membri di diritto sono poi Filippo Romeo (presidente della sezione di Catania) e Francesco Nania (fiduciario della sezione di Siracusa), nonché Roberto Ginex, segretario regionale Assostampa.

L'assemblea, nel rispetto di tutte le norme contro il contagio da Covid-19, si è riunita nei saloni dell'Ordine regionale dei giornalisti e durante l'incontro sono stati approvati all'unanimità anche i bilanci consuntivo 2019 e previsionale 2020. Durante la prossima riunione del nuovo Consiglio direttivo, che si svolgerà tra poco più di due settimane a Palermo, si procederà poi all'elezione del presidente e del tesoriere.

In apertura la corposa e dettagliata relazione - che ha tenuto conto del lungo percorso che ha contraddistinto quasi un ventennio di attività al vertice dell’Unci siciliana - del presidente uscente Leone Zingales, che ha ripercorso le tappe fondamentali del lavoro svolto sul versante della legalità e della memoria. "Purtroppo oggi il sindacato siciliano è al centro di un confronto molto aspro – ha sottolineato Zingales – come mai era accaduto in passato. Divisioni e contrasti non fanno bene al sindacato. L’Unci Sicilia condanna le divisioni, noi siamo sempre per unire e non per dividere. Cogliamo l’occasione, infine, per esprimere solidarietà ai giornalisti de La Sicilia impegnati in una vertenza che prevede un pacchetto di cinque giornate di sciopero".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Giulio Francese, intervenendo all'inizio dell’assemblea ha osservato che "grazie all’Unci la memoria dei giornalisti uccisi dalle mafie è stata riportata nel giusto alveo" e che "grazie all’Unci il ricordo dei nostri caduti è presente in ogni momento, tutti i giorni". Il presidente dell’Assostampa, Alberto Cicero, nel suo intervento ha posto l’accento sul "ruolo dell’Unci siciliana sui temi della memoria, ruolo importante e fondamentale che i cronisti siciliani svolgono con trasparenza e passione".