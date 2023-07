VIDEO | Giorgia Meloni a San Domenico, il "Pantheon" dei siciliani illustri: l'omaggio a Giovanni Falcone

La premier è andata in visita nella basilica di piazza San Domenico, dove è sepolto il giudice ucciso dalla mafia. Dopo una breve preghiera, ha poi raggiunto la prefettura per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza