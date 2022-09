VIDEO | Comizio di Giorgia Meloni, la polizia tiene i manifestanti lontani dal palco: tensione e manganellate

Durante il discorso della leader di Fratelli d'Italia davanti al Politeama, un gruppo di contestatori con cartelli con slogan come "Meglio porco che fascista" sono stati bloccati fra via Principe di Belmonte e via Ruggero Settimo e caricati due volte dalle forze dell'ordine. Fermato un attivista, portato via da una volante