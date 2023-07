Giorgia Meloni a Palermo per Borsellino, ma non parteciperà alla fiaccolata: "Ragioni di sicurezza"

Per le commemorazioni della strage di via D'Amelio, dove il 19 luglio 1992 furono uccisi dalla mafia il giudice Borsellino e cinque uomini della scorta, la premier Giorgia Meloni sarà presente alle iniziative ufficiali, ma non parteciperà alla fiaccolata, ufficialmente per ragioni di sicurezza.

La fiaccolata è tradizionalmente organizzata dai movimenti di destra ed è l'evento che - racconta spesso Meloni - l'ha convinta a entrare in politica. Solo tre giorni fa prometteva: "Ci sarò, non sono mai mancata". Poi però le parole con cui il ministro della Giustizia Nordio ha criticato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e la paura di essere apertamente contestata dalle famiglie delle vittime le hanno fatto cambiare idea.

Meloni deporrà una corona alla caserma Lungaro: appuntamento vietato ai giornalisti, dapprima invitati ad accreditarsi e poi destinatari di un messaggio che dice che la stampa, per la prima volta nella storia, non è ammessa.

"In questi giorni è stato detto un po' di tutto sulla mia presenza a Palermo. C'è chi ha addirittura scritto che avrei disertato le commemorazioni perché 'in crisi con il mito Borsellino'. È, ovviamente, falso". Lo rimarca la premier Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera, a proposito della sua assenza alla fiaccolata in memoria del giudice ucciso dalla mafia nel 1992. La presidente del Consiglio definisce inoltre "stucchevole il tentativo di alcuni di strumentalizzare la mia impossibilità - data da altri impegni concomitanti - di partecipare anche alla tradizionale fiaccolata di Palermo, organizzata da 'Comunità '92' e 'Forum XIX Luglio' e diventata nel tempo manifestazione apprezzata e partecipata. E alla quale ho sempre orgogliosamente preso parte", puntualizza Meloni.