Bimba soffocata dopo "sfida" su TikTok, bandiere a mezz'asta al Comune: "Città sotto choc"

"Sono sotto shock, come credo sia sotto shock tutta la città, per la tragedia che ha visto oggi una bambina vittima delle 'sfide social'". Il sindaco Leoluca Orlando commenta così quanto accaduto ad Antonella Sicomero, la bambina di dieci anni per la quale è stata dichiarata la morte cerebrale dai medici dell'ospedale Di Cristina. La tragedia è stata conseguenza di una challenge alla quale avrebbe partecipato tramite l'app TikTok e che prevede una prova di resistenza in cui "vince" chi riesce a sopportare più a lungo la condizione di asfissia. Così facendo la piccola è rimasta con la cintura attorno al collo, che le ha bloccato il passaggio dell'ossigeno.

"Una tragedia che ci interroga - dice Orlando -. Ci interroga sulle relazioni fra i giovani mediate dagli smartphone, sul ruolo sociale che alle nuove tecnologie stiamo sempre più delegando, sul rapporto fragile ma potente che sempre più giovani e adulti costruiscono e forse subiscono con i propri device digitali".

Secondo il primo cittadino non è "più rinviabile una riflessione su questi temi da parte di tutti noi, ancor di più nel momento in cui la pandemia ci ha sempre più spinto verso la comunicazione digitale, facendone apprezzare le indiscusse potenzialità e positività".

Orlando ha disposto che siano esposte a mezz'asta le bandiere negli edifici comunali e chiede "a tutti i dirigenti scolastici di far sì che il mondo della scuola partecipi a questo momento di dolore, osservando domani nelle classi un minuto di silenzio. Ai genitori, a tutti i familiari e amici di questa bambina un affettuoso e sentito abbraccio da parte della città, ancor più sentito ed emozionato nell'apprendere della decisione di acconsentire alla donazione degli organi. Un grande gesto di amore e di sensibilità".