"Gioco scaccia gioco", a Palermo l'evento finale del progetto contro la ludopatia

Tutto pronto per l'evento finale del progetto "Gioco Scaccia Gioco" per il contrasto al Gap, il gioco d'azzardo patologico, che si svolgerà a Villa Trabia, a Palermo, domenica 31 luglio a partire dalle 18:30.



"Gioco Scaccia Gioco", promosso dall’Associazione Arthesia Aps, è un progetto, co-finanziato dalla Regione Siciliana – assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - nell’ambito dell’avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale "Prevenzione e contrasto della ludopatia" ed è diretto a porre in essere azioni di contrasto alle dipendenze con particolare attenzione al fenomeno del gioco d’azzardo patologico, piaga sociale che investe, oggi, soprattutto la popolazione giovanile.

Tantissime le iniziative previste per la giornata conclusiva del progetto, a partire dalla conferenza finale durante la quale si farà il bilancio delle attività svolte in questi mesi.

A seguire, i destinatari dell’evento parteciperanno ad un "Quizzone live" a squadre durante il quale metteranno in gioco le loro abilità all’insegna del divertimento. In palio per la squadra vincitrice una gift card del valore di 250 euro, da spendere in materiale sportivo. Ad animare la giornata l'attore e comico palermitano Ivan Fiore.