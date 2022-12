VIDEO | Grande ippica, giochi per bambini e beneficenza: un sabato di corse e spettacolo all’ippodromo

In programma il Gp del Mediterraneo, il campionato italiano gentleman e la “Corsa delle Stelle”. Presto le concessioni per le nuove attività commerciali. L’assessore Figuccia: “Dimostrazione di come possa essere proficua la collaborazione tra pubblico e privato. Da luglio spazi nuovi per i concerti, proveremo a portare i Maneskin a Palermo"

Un giro sul pony e uno spettacolo di magia per i più piccoli, la fanfara dell’associazione Bersaglieri e le pattuglie a cavallo del Reggimento Lancieri di Aosta del comando dei vigili urbani di Palermo. Sarà questo e tanto altro a fare da contorno a 3 eventi ippici di rilevanza nazionale il prossimo sabato 17 dicembre all’ippodromo della Favorita (ingresso gratuito). Una giornata anche all’insegna della solidarietà che partirà alle ore 11 e finirà dopo le 16. Cinque ore dedicate ai bambini – con l’animazione dello staff di Mago Max – e agli appassionati del trotto.

La giornata è stata presentata stamattina alla presenza tra gli altri di Francesco Ruffo della Scaletta, responsabile ippico della Sipet (la società toscana che gestisce l’ippodromo); di Alessandro Martello, responsabile dell’ippodromo; dell’assessore comunale allo Sport, Turismo e Spettacolo Sabrina Figuccia; dell’assessore regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo Francesco Paolo Scarpinato e di Diego Guardì, presidente regionale di Federciclismo. Perché proprio all’interno dell’ippodromo nasceranno due scuole di ciclismo e domenica 18 dicembre si svolgerà il primo trofeo regionale di ciclocross.

“E’ emozionante vedere l’ippodromo vivo – ha affermato Sabrina Figuccia – e dove non c’è soltanto ippica ma anche altri sport. Gli ampi spazi dell’impianto di viale del Fante, infatti, permettono di ospitare anche eventi diversi, legati al divertimento all'aria aperta, in un luogo immerso nel verde del più importante parco cittadino. E’ l’ennesima dimostrazione come la collaborazione proficua tra pubblico e privato consente ai palermitani di poter avere a disposizione momenti di aggregazione che prima, per bieche logiche politiche, erano negate”. A farle eco Francesco Paolo Scarpinato. “L’ippodromo diventa un punto di riferimento per tutta la città, un centro polifunzionale a disposizione di tutti perché lo sport è vita, salute ma anche aggregazione. Un segnale importante di apertura verso la città, punto di forza e paradigma di esempio per tutti gli imprenditori che credono nel rilancio di questa città”.

Grande ippica

La corsa clou del convegno sarà la settima, prevista per le 15.40. Si tratta del Gran Premio del Mediterraneo per cavalli di 3 anni (40 mila euro di montepremi), che torna alla Favorita dopo ben 5 anni. Una corsa storica la cui prima edizione è datata 1963. Davanti allo starter ci saranno 12 partenti, di questi 4 sono di proprietà locale. Tra i favoriti Daughter AS con alla guida Pippo Gubellini, Dante Clemar guidato da Andrea Buzzitta e Dilettevole Nap con in sulky Antonio Simioli.

Quindi ci saranno anche le quattro prove finali della 72esima edizione del campionato italiano gentleman. Il vincitore oltre a fregiarsi del titolo di campione nazionale, rappresenterà l’Italia nelle prossime manifestazioni internazionali del 2023. Per il secondo anno consecutivo è stata scelta Palermo. Infine come non citare il Criterium Siciliano, riservato ai due anni e intitolato all’indimenticato allenatore Biagio Lo Verde, scomparso qualche anno fa.

La “Corsa delle Stelle” per i bambini malati

Un’importanza speciale ha invece la prima corsa, definita la “corsa delle stelle”, in programma alle 12,20 e inserita nel circuito ippico-benefico delle stelle. Saranno infatti 12 i “vip” che gareggeranno senza frusta ed a fine benefico: il ricavato dell’iscrizione infatti andrà interamente all’associazione Spia Onlus per il reparto di oncologia pediatrica ed immunodeficienze infantili dell’ospedale Civico. L’associazione sarà presente con corner divulgativi all’interno della struttura. Una corsa

spettacolare disputata con grande e coinvolgente entusiasmo.

Nuove attività commerciali

E a breve ci saranno altre novità. Come ha annunciato il direttore dei lavori, l’architetto Giovanni Pitruzzella. “Il progetto – afferma Pitruzzella - prevede una zona attrezzata con attività tipo ristorante e pizzeria che completerà la parte del parco avventura, arricchita già con la pista di pattinaggio col ghiaccio sintetico. Ci sarà un percorso ciclo-pedonale che collegherà viale del Fante alla Favorita per ricollegare la città al parco e fare in modo che tutti possano attraversare il parco dell’Ippodromo trovando servizi che per ora non esistono. Vogliamo ampliare la cittadella sportiva per dare sostegno allo sport a Palermo”. I lavori dovrebbero essere consegnati entro aprile.

Le attività per i bambini

Dalle 11 alle 16 si terranno le attività per i bambini con lo Staff di Mago Max, il Magicartista. Il programma prevede: Giro sul Pony, Parco Avventura, Spettacolo di Magia e Clownerie, Animazione e Balli + Zucchero Filato per tutti.

I bambini verranno accolti da un’animatrice che si occuperà di organizzare gruppetti di max 15 bambini che verranno in seguito affidati ad altri intrattenitori, incaricati di accompagnarli nelle due aree: Giro sul pony & Parco avventura. Successivamente seguiranno gli Spettacoli di Magia e Clownerie ed infine le attività si concluderanno con giochi musicali e divertenti, balli e la distribuzione di Zucchero Filato e Palloncini per tutti.