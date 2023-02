"Giocando Imparo", successo per il progetto della Samot per i bambini affetti da malattia oncologica

Oltre 50 bambini coinvolti con le loro famiglie, 12 gli eventi e i laboratori organizzati, 20 le risorse umane coinvolte. Sono i numeri del progetto Giocando Imparo, iniziativa promossa dalla Samot onlus (Società per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale) in collaborazione con il Centro Nazionale Sportivo Libertas e finanziato dall’Avviso N.1/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Numeri resi pubblici durante la conferenza stampa di conclusione del progetto che si è tenuta oggi, lunedì 27 febbraio, presso Palazzo Forcella De Seta. Adesso si guarda al futuro con il potenziamento dei risultati raggiunti e lo sviluppo di nuovi servizi attraverso la terza edizione del progetto, Ritorniamo alla socialità.

Avviato alla fine del 2021 e attivato nell’intero territorio regionale grazie alla rete locale solidamente costruita nel tempo dalla Samot onlus, Giocando Imparo è nato puntando al reinserimento sociale di minori affetti da malattia oncologica ed ematologica dopo la fase dell’ospedalizzazione e al supporto per la famiglia durante la fase più critica della malattia. Un team di esperti in diversi settori ha accompagnato i piccoli e le famiglie nel delicato passaggio di ritorno alla quotidianità così come ha contribuito al non isolamento durante il periodo di terapia.

“Il dolore non è solo fisico - spiega Tania Piccione, responsabile regionale Samot onlus - è psicologico, è sociale, è esistenziale, è spirituale. Per questo occorre prenderlo in carico in maniera olistica e da qui la valenza del team". Non solo numeri dunque ma umana concretezza: lavorare col dolore è un lavoro di frontiera, rendere visibile la fragilità è un arduo compito, una sfida che la Samot onlus intraprende quotidianamente e il suo progetto Giocando Imparo, all’interno del nuovo ambito di intervento (Samot active) dell’associazione Samot che da 35 anni si occupa di diffondere e applicare i principi delle cure palliative, è stata una modalità per rispondere a essa.

Alle esperienze professionali si sommano, diventando primarie, le esperienze umane. “Abbiamo affrontato due anni difficili, - racconta Nicola Todaro, padre di due figlie gemelle affette e guarite da Lad (malattia rara, deficit di adesione leucocitaria) - ti senti devastato, impotente, la tua vita viene stravolta assieme alle tue figlie. In quei momenti c’è bisogno di un aiuto concreto sotto diversi aspetti e per l’intera famiglia. Samot per noi è stata un’ancora di salvezza: ci hanno dato la possibilità di riacquisire quella normalità persa, il sorriso e la gioia di vivere. E alla fine la triste esperienza è divenuta un momento di crescita personale e familiare”.

Sport, didattica, supporto psicologico, animazione sociale, Giocando Imparo è stato tutto questo con percorsi studiati ad hoc, valutando desideri ed esigenze dei minori coinvolti, età, condizione di salute e attitudini. Da un lato la pratica ludico e sportiva, dall’altro il sostegno emotivo, relazionale, psicosociale. Così l’attività sportiva, sia a domicilio che in piccoli gruppi all’aperto o in strutture sportive, è stata tra le prime garantite. È attraverso lo sport che i piccoli pazienti possono migliorare la propria autonomia, diventare consapevoli dei propri limiti per poterli superare, migliorare le relazioni. Accanto a essa, la continuità didattica con la consegna di tablet per la dad al momento della dimissione ospedaliera. E poi il gioco: si tratta di un’animazione sociale che rende partecipe la famiglia al fine di favorire unione e complicità. Alcune attività si sono svolte a domicilio, altre in piccoli gruppi: dalla musicoterapia all’ippoterapia, dalla pet therapy alle escursioni. Ascolto e confronto sono gli altri aspetti fondamentali del progetto con percorsi di supporto psico-sociale per i minori e le famiglie e psico-educativi rivolti esclusivamente ai genitori creando opportunità per esprimere le proprie emozioni traendone sollievo e conforto.

Durante la giornata dedicata alla presentazione dei risultati erano presenti gli operatori del settore, i partners, docenti universitari e ricercatori, studenti e studentesse della LUMSA, in particolare dei corsi di laurea in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali e Scienze del Servizio Sociale e del non profit. Tra le new entry, l'associazione Spia Onlus, che si unisce al Centro Nazionale Sportivo Libertas.

“Se l’obiettivo è stato raggiunto - conclude Gaetano Catalano, coordinatore operativo Samot onlus - lo è stato grazie anche alla rete umana che si è formata attorno, ai nostri partners, o meglio best friends come abbiamo voluto ribattezzarli. Hanno creduto in noi e speriamo di coinvolgerli ulteriormente durante questa terza edizione già avviata”. Una circolarità che potrebbe essere rappresentata simbolicamente con un abbraccio e che è fonte di sorriso. È quest’ultimo infatti il logo del nuovo progetto Ritorniamo alla socialità.