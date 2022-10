Giuseppe Giocaliero nominato dirigente nazionale delle guardie agroforestali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giuseppe Giocaliero è il nuovo dirigente nazionale del corpo delle Guardie AgroForestali, con attivazione anche Interregionale per il Sud. Il nuovo Corpo è un Ente iscritto al Registro Unico Terzo Settore (Runts) ,che sta crescendo in tutto il territorio nazionale e anche in Sicilia. I compiti sono molteplici e l'entusiasmo va crescendo per via delle varie convenzioni e collaborazioni che si vanno susseguendo in questi mesi. Soddisfazioni dal Presidente Nazionale Generale dott. Antonio D'Acunto: "abbiamo grandi novità! Il Dott. Giocaliero, per la sua esperienza, professionalità e cultura rappresenta i valori che noi cerchiamo di incarnare e la progettazione che stiamo realizzando. Sono molto soddisfatto per questa scelta e del lavoro svolto".

Entusiasta Giocaliero: "Ringrazio di cuore il Presidente Generale Antonio D'Acunto per la fiducia sempre riposta in me e soprattutto per il lavoro che stiamo svolgendo nella progettazione e programmazione di questo nuovo grande Ente. Essere Dirigente Regionale per la Sicilia e adesso anche Interregionale per il Sud Italia è certamente motivo di orgoglio. Stiamo formando una grande squadra e ampliando i servizi possibili. Giuseppe Giocaliero, laureato in Legge, impegnato attivamente in politica, è stato Consigliere Comunale a Palermo per la II Circoscrizione ed ha presieduto la Commissione Consiliare Attività Sociali prima e Commissione Cultura poi. Ha lavorato anche in qualità di Mediatore professionista alla Camera di Commercio di Palermo. Da sempre appassionato all'ambiente è attivo sin da ragazzo nelle attività Scout Agesci, dove è stato anche Capo Educatore per tantissimi anni nel quartiere di Brancaccio. Giocaliero, sensibile alle dinamiche Ambientali è stato Operatore di Protezione Civile garantendo la sua presenza in tante iniziative anche a livello nazionale, ottenendo riconoscimenti importanti. Per l'impegno in ambito Culturale ed Ambientale è stato, inoltre, insignito anche del Premio Nazionale "Aquila d'Argento".