E' morto lo speaker di Radio Time Gioacchino Caponetto, addio a una delle voci storiche di Palermo

Per anni la sua voce ha accompagnato i palermitani, esaltando al massimo la capacità che solo la radio ha di fare compagnia rendendo chi sta al microfono uno di "casa", aveva conquistato uno spazio nelle vite di migliaia di persone che oggi sentono di avere perso un pezzo di sè. È morto Gioacchino Caponetto, storico speaker di Radio Time. Aveva 59 anni. La notizia è resa nota dalla stessa emittente sulla pagina Facebook.

"Poche ore fa - si legge - si è spento un altro pezzo di storia della radiofonia palermitana. La Voce: Gioacchino Caponetto. Il nostro 'Capo' è volato in cielo dopo una lunga sofferenza, ha combattuto con grande tenacia la malattia, nella speranza di tornare ai suoi microfoni, qui, in diretta, nell'acquario di Radio Time, laddove ha trascorso quasi tutta la sua vita e dove nell'ultimo anno ha sempre trovato la forza, il coraggio e la spinta primaria per lottare. La radio è stata la sua vita, Radio Time la sua casa, lui il veterano della familytime....era già quì prima che tutto cominciasse".

Un lungo e commosso addio quello dei colleghi: "Non ci sono parole - scrivono - che possano esprimere il dolore di questa immensa perdita. Radio time oggi piange l'uomo, l'amico, il fratello, lo 'zio', 'il compá', il mentore, il grande professionista, il grande speaker, il buongiorno di tanti ascoltatori, la voce per eccellenza, un pezzo importante di sè. Custodiamo con immenso affetto i ricordi più belli, ci stringiamo forti intorno alla sorella Francesca, al cognato Salvo, ai nipoti e a Maria Grazia, amica devota e angelo in terra in questo periodo di sofferenza e preghiamo per l'anima dell' uomo che per decenni ha indossato l'etere, portando gioia e buon umore nelle case di ogni suo ascoltatore.... Diamo voce alla sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che lo hanno incoraggiato, assistito e accudito nella malattia ed in particolare agli operatori della Samot Palermo ed al personale medico-sanitario dell'hospice La Maddalena, per i quali ha avuto parole di grande stima professionale ed umana e dei quali si era ripromesso di parlare per esprimere appieno i suoi più grandi apprezzamenti. Ciao Capuzzo, che la terra ti sia lieve. La tua FamilyTime".

E migliaia di persone hanno voluto lasciare un commento per dire addio a Caponetto. "Sono veramente dispiaciuta, faceva parte della nostra vita - si legge in un post -. La sua voce mi ha accompagnato lungo il corso della mia vita, con la sua semplicità, con la sua allegria, con la sua bontà. Provo un grande dolore, un amico è volato in cielo. Riposa in pace Capo". E ancora: "Mi dispiace immensamente per questa grande perdita, la sua voce non la dimenticherò mai". "Credo che per molti il 'Buon gornooo' non sarà più lo stesso. Ciao Capo, adesso sarai insieme a Lello", scrive un altro ascoltatore.