Ginecologia, un congresso su nuove cure e terapie con più di 50 esperti

In Italia più di 3 milioni di donne, di cui il 20% in età riproduttiva, sono affette da endometriosi. Sono invece 50mila le diagnosi, certificate nel nostro Paese, di neoplasie correlate a un'infezione da HPV. Ma è possibile prevenire una patologia invalidante come l’endometriosi o l’infezione da HPV e quali sono le novità diagnostiche e terapeutiche per la cura nell’ambito dell’ostetricia e della ginecologia? Dalla medicina di genere alla micoterapia, dalla diagnosi prenatale alle nuove terapie applicate ai fibromi. Sono queste alcune delle tematiche d’approfondimento del convegno “Advanced Obstetrics & Gynecology”, che si terrà il 6 e 7 ottobre al Saracen Sands Hotel & Congress Center di Isola delle Femmine.

La due giorni è organizzata da Giuseppe Scaglione, noto ginecologo palermitano esperto in malattie HPV correlate, e dalla LAMB, Libera Accademia di Medicina Biologica. Presidente del congresso il professore Ettore Cittadini, luminare della ginecologia in Sicilia e nel mondo. Cittadini fu uno dei primi ginecologi a scrivere un libro di divulgazione sulla contraccezione in Italia e il primo a istituire una banca per la conservazione dello sperma da donatore. Sarà lui ad aprire il convegno con la lectio magistralis dedicata al tema della prevenzione della fertilità nei pazienti con endometriosi. Oltre a lui interverranno i maggiori esponenti della ginecologia italiana e siciliana.

Inoltre, il 6 ottobre alle 18.50 si terrà la tavola rotonda “Violenza di genere prevenire è possibile: verso una soluzione condivisa”, un momento di discussione dedicato a uno dei temi più attuali della nostra società. Dallo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo all’uccisione di Marisa Leo a Marsala per mano dell’ex compagno, dalla brutale violenza ai danni delle cugine di Caivano all’assassinio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. Il fenomeno della violenza di genere riguarda, in modo trasversale, l’intero Paese. Soltanto nel 2022, secondo i dati del Viminale, in Italia si sono registrati 300 omicidi, con 119 vittime donne di cui 97 uccise in ambito familiare o affettivo.