VIDEO | Un giglio di 5 mila candele per Santa Rosalia: l'opera di Cruciani unisce tutte le religioni

una folla di fedeli ha partecipato al santuario di Monte Pellegrino alla nascita dell’installazione dello stilista, su progetto di Stefania Morici. Come già successo per la rosa sul sagrato della Cattedrale, anche questo fiore è nato da mille mani, ma con un significato in più: la presenza dei rappresentanti di confessioni diverse che lo hanno reso un simbolo di pace e dialogo