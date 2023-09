Gibilrossa, strada chiusa da 22 mesi e raid continui: "Secondo incendio in tre settimane"

Non solo la strada chiusa ormai da 22 mesi, i residenti di Gibilrossa ora devono sopportare anche i frequenti raid incendiari da parte di ignoti. Ieri, per la seconda volta nel giro di tre settimane, la zona è stata colpita dalle fiamme a partire dalle 15 e fino a sera. Sul posto senza non poche difficoltà sono intervenuti i vigili del fuoco. Oltre alla vegetazione, anche un'auto abbandonata all'interno della galleria paramassi sulla Sp37 è andata a fuoco.

"L'estate sta finendo, ma non per i piromani che continuano il loro assedio al territorio e ai residenti di Gibilrossa", dichiara Manfredi Campagna, presidente del Comitato di Gibilrossa. "Questa volta si sono spinti ancora oltre, appiccando il fuoco con più intensità e di fronte a molte abitazioni, e incendiando persino una vettura. Ancora una volta i mezzi di soccorso hanno impiegato molto tempo ad arrivare a causa della strada provinciale chiusa. È intollerabile come non solo le istituzioni non abbiano ancora ripulito la strada dai rifiuti e dalla vegetazione sempre più fuori controllo, ma non facciano nemmeno nulla per permettere ai mezzi di soccorso di passare dalla galleria paramassi in caso di emergenza come avvenuto ieri".

E' stato un pomeriggio difficile per chi abita da quelle parti, come già accaduto a fine agosto. "Diversi residenti si sono sentiti male a causa del fumo che hanno respirato - continua Campagna - mentre tentavamo tutti insieme di arginare le fiamme come potevamo". Il comitato ribadisce inoltre che "stanno continuando ad utilizzare la zona di Gibilrossa come una discarica abusiva, il tutto scaricando ad ogni ora del giorno senza che le forze dell'ordine abbiano ancora messo lo stralcio di una fototrappola o un servizio di videosorveglianza come chiediamo da mesi".

Secondo Campagna "è ormai in atto una guerra aperta fra i residenti che resistono alle varie emergenze e i criminali che usano Gibilrossa come un 'parco giochi' in cui è possibile fare tutto senza alcuna conseguenza. Per non parlare della mancata illuminazione stradale in molte zone di Gibilrossa, che espone tutti a maggiori pericoli.

Adiremo le vie legali se necessario, ricordando anche a tutte le istituzioni e le forze politiche che come cittadini non dimenticheremo il trattamento vergognoso che abbiamo ricevuto".