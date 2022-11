Giardino della Zisa, dopo il furto ricollocata la targa dedicata alla memoria di Luca Sidoti

E' stata posizionata ieri al giardino della Zisa una nuova targa dedicata alla memoria di Luca Sidoti, il giovane morto a 18 anni in un incidente stradale avvenuto alla Favorita il 31 luglio 2016.

La targa, collocata sotto un alberello di ulivo, era stata rubata un paio di settimane fa. Maurizio Sidoti, padre di Luca, se n'è accorto nel giorno di Ognissanti e ne ha ordinata subito una nuova sempre con la stessa frase incisa: "La vita è bella, vivete sino all'ultimo con il sorriso".

"Il furto di questa targa ci ricorda quanta miseria spirituale c'è in giro", ha detto il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao a margine della cerimonia di ricordo, alla presenza di amici e familiari, che si è svolta ieri dopo la ricollocazione della targa. "Angela e Maurizio, genitori di Luca, sono rimasti feriti per un gesto sicuramente opera di balordi che probabilmente non conoscono la storia del figlio. I genitori di Luca hanno pregato per tutti i giovani che guidano qualsiasi mezzo, raccomandando attenzione e prudenza", ha concluso Nicolao.