Giardino della Zisa ancora chiuso, turisti delusi e polemiche ma dal Comune assicurano: "Riapre lunedì"

I lavori di manutenzione straordinaria continuano, ma allo stesso tempo non si placano le polemiche sul Giardino della Zisa chiuso ormai da tre settimane. Lo spazio, secondo quanto assicura il Comune, dovrebbe riaprire al pubblico lunedì. Nel frattempo davanti al cancello dell'area verde sormontata dal Castello è comparso un cartello: "Palermo vergogna d'Italia" con relativa traduzione in inglese firmato da "un palermitano".

A tornare all'attacco la consigliera comunale Concetta Amella e la consigliera della quinta circoscrizione Simona Di Gesù, entrambe del M5S. "Nelle ultime tre settimane, abbiamo costantemente segnalato la chiusura del Giardino della Zisa. Tale situazione rappresenta di fatto una palese negazione della libera fruizione di uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico-artistico di Palermo. Questo problema riguarda sia i numerosi turisti che desiderano visitare il giardino, ma rimangono delusi dallo spettacolo di degrado davanti al cancello di ingresso, sia i residenti che vorrebbero semplicemente passeggiare in questo luogo ameno, tutelato dall'Unesco".

Secondo Amella e Di Gesù "anche il doppio regime amministrativo del bene architettonico sembra non aiutare minimamente a trovare una soluzione". E continuano: "Il Giardino rientra infatti nella competenza amministrativa del Comune, mentre il Castello è sotto l'asessorato regionale ai Beni Culturali. Questa mancanza di comunicazione tra Comune e Regione siciliana determina un continuo cortocircuito, rendendo di fatto impossibile qualsiasi forma di coordinata ed efficiente gestione dell’area nella sua interezza. Nondimeno, abbiamo sollecitato nuovamente l’amministrazione comunale ad adempiere ai suoi doveri di trasparenza e a fornire informazioni riguardo al problema tecnico che impedisce la riapertura del giardino. E la Regione, rappresentata dall'assessore Scarpinato, a intervenire e a spingere il Comune affinché si risolva una volta e per tutte il problema e si ponga fine a questa vergogna".

L'assessore alle Politiche ambientali e al verde urbano Andrea Mineo replica: "Il Giardino della Zisa già dall'inizio di quest'anno è stato oggetto di numerosi interventi, finanziati grazie al programma React-Eu 'Verde diffuso e connettività', che prevede la messa a dimora di nuovi alberi nelle ville storiche e nelle aree verdi cittadine. Con l'alta sorveglianza della Soprintendenza è stata effettuata la piantumazione di nuove alberature, del prato, stiamo procedendo alla potatura del verde, oltre alla collocazione di nuovi cestini e nuove panchine. Nei giorni scorsi, inoltre, dopo un primo sopralluogo insieme agli uffici, abbiamo ripristinato il vecchio impianto di irrigazione, ormai non funzionante, abbiamo riparato il pressostato guasto e realizzato un ulteriore impianto di irrigazione di tipo smart con tecnologia moderna, collegato da remoto. Infine, sono in fase di aggiudicazione le gare relative alla fornitura e alla collocazione di giochi ricreativi e piccole attrezzature per il fitness e, a seguito delle interlocuzioni con il Coime, stiamo procedendo al posizionamento delle transenne vicino all'area del ponticello. Tutte azioni, queste, mirate a restituire a cittadini e turisti il sito in condizioni ottimali, operazione non facile dopo anni di degrado e incuria. Alla luce di quanto sopra - conclude Mineo - spiace constatare che qualcuno provi a fare politica cavalcando polemiche non solo sterili e perditempo, ma anche prive di una verifica più approfondita, polemiche che sicuramente non risultano essere costruttive ai fini della valorizzazione del sito e che danneggiano fortemente l'immagine della città".