Ancora un guasto, il Giardino della Zisa resta chiuso e non si sa quando riaprirà

Prima i bagni guasti, poi non meglio precisati problemi tecnici, adesso l'intervento su uno degli impianti di irrigazione. Da due settimane il Giardino della Zisa è chiuso al pubblico e non c'è ancora una data certa sulla riapertura.

"Ho convocato il dirigente del settore - dice Andrea Mineo, assessore comunale al Verde - per fare il punto sui lavori in corso: nel fine settimana c'è stato un guasto all'impianto di irrigazione vecchio e si sta facendo un bypass, inoltre si stanno eseguendo delle potature. Ho chiesto di concentrare tutti gli interventi in modo tale da rendere fruibile il giardino a breve. Domani saprò essere più preciso sulla riapertura".

Tanto in Consiglio quanto alla circoscrizione (la Zisa ricade nella quinta) c'è però chi vuole vederci chiaro: Concetta Amella e Simona Di Gesù, rispettivamente consigliere comunale e di circoscrizione del M5S hanno presentato un'interrogazione al sindaco. "E' necessario - dicono - che il Comune si adoperi affinché il Giardino venga riaperto al più presto e vengano garantiti orari di apertura prolungati. L'orario di chiusura serale dalle 19 (le 20 con l’ora legale) è stato anticipato alle 18,30".

I ritardi che si stanno accumulando (lo stop agli ingressi è ormai di due settimane), "priva i palermitani e i turisti di un bene monumentale di inestimabile valore. Il Giardino della Zisa è un bene storico e culturale di straordinaria importanza per la città ed è doveroso promuoverne la salvaguardia e una fruizione quanto più estesa possibile, data anche la presenza record di visitatori stranieri. Servono - concludono Amella e Di Gesù - misure idonee a garantirne una perfetta manutenzione e accessibilità del sito".