Borgo Nuovo, via al recupero di un'area abbandonata: "Sarà il Giardino della memoria del quartiere"

In un'area finora lasciata all'abbandono in piazzale Castronovo, a Borgo Nuovo, prende vita un progetto di riqualificazione urbana che promette di ridare colore e speranza alla comunità locale. Grazie all'impegno straordinario degli operai del dipartimento Sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana, il "Giardino della memoria" si appresta a diventare una realtà tangibile, un luogo di incontro e di riflessione per gli abitanti del quartiere e non solo.

L'intervento nasce dalla volontà di valorizzare uno spazio trascurato da anni, che si è ridotto a una specie di discarica, trasformandolo in un giardino pubblico dedicato alla memoria collettiva. Il progetto per il "Giardino della memoria" prevede l'installazione di aree verdi, percorsi pedonali, panchine, illuminazione notturna e opere d'arte che raccontano la storia del quartiere e della sua gente. Un elemento distintivo del progetto è l'attenzione alla sostenibilità ambientale, con la scelta di piante autoctone e sistemi di irrigazione a basso impatto idrico, a testimoniare l'impegno della Regione siciliana verso la tutela del patrimonio naturale e culturale.

L'iniziativa ha ricevuto il plauso della comunità locale, che vede il "Giardino della memoria" come un'opportunità di rigenerazione urbana e sociale. Abitanti del quartiere e associazioni sono stati coinvolti fin dalle prime fasi del progetto, contribuendo con idee e proposte alla definizione degli spazi e delle funzioni del giardino. Questo giardino non sarà solo un luogo di bellezza e di riposo, ma diventerà un simbolo della capacità di trasformazione e di resilienza della comunità di Borgo Nuovo, che, grazie alla sinergia tra enti locali e cittadinanza, è riuscita a dare nuova vita a uno spazio dimenticato, trasformandolo in un patrimonio collettivo di inestimabile valore.

"Era un'area assolutamente abbandonata e sono felice di vedere di nuovo tanti residenti che magari potranno venire qui a giocare coi propri figli, pensando che quest'area possa essere restituita dalle amministrazioni comunali che si sono succedute", dichiara Vincenzo Figuccia, deputato questore all'Ars.