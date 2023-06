Giardino Inglese, al via la seconda fase dei lavori: "Fra due mesi la chiusura totale"

Inizia la seconda fase dei lavori, ma il Giardino Inglese rimane aperto. La ditta che si sta occupando dell'intervento di riqualificazione, finanziato con fondi del Pnrr, ha spostato la recinzione e ampliato l'area di cantiere, inibendo un'altra fetta del parco. Il Giardino Inglese rimane comunque in parte fruibile e sono tuttora attivi il bar e le giostre. Proprio su queste due zone della villa è in atto un braccio di ferro tra i gestori, la cui concessione è scaduta, e l'amministrazione. L'assessore al Patrimonio, che ha la delega anche al Verde urbano, Andrea Mineo è certo che "l'intervento sarà realizzato entro i tempi previsti e contiamo di concludere a marzo 2024".

Data quest'ultima che compare anche nella tabella all'ingresso del Giardino Inglese con le indicazioni sull'ampio restyling a cui stanno lavorando le maestranze della Cedit, azienda di Agrigento. Intanto uno dei parchi più amati dalle famiglie palermitane resta in parte a disposizione. Soltanto quando inizierà la terza e ultima fase del restauro, prevista "fra un paio di mesi", secondo quanto fanno sapere dal Comune, sarà disposta la chiusura totale.

La prima e la seconda fase dei lavori

Le opere hanno avuto inizio nel mese di febbraio quando è stata piazzata la recinzione del cantiere per delimitare la porzione compresa tra via Duca della Verdura e la piazza centrale del giardino. Su questa zona è stato già rimosso lo strato di asfalto che costituiva la pavimentazione dei vialetti nonché di quello che soffocava le radici degli alberi. Successivamente sono state sistemate piante e aiuole.

La seconda fase, avviata in questi giorni, prevede lo spostamento della recinzione, in modo da consentire gli stessi interventi eseguiti nella prima area. La chiusura riguarderà quindi l'area della villa compresa tra via Duca della Verdura e via Libertà. Rimarrà al momento esclusa la zona in cui i viali sono pavimentati in porfido, ovvero coi ciottoli, che verrà mantenuto. Completata la rimozione dell'asfalto da questa'area, si procederà alla terza e ultima fase in cui si procederà alla chiusura dell'intero giardino. Quest'ultima parte dei lavori è prevista tra un paio di mesi.

Come sarà il "nuovo" Giardino Inglese

L'attuale pavimentazione, non quella in ciottoli, verrà sostituita con materiale ecologico e drenante che consentirà di smaltire l'acqua piovana naturalmente, cioè senza utilizzo di sistemi di raccolta fognaria. L'intervento prevede inoltre attività volte a migliorare le singole essenze arboree, a collocare nuove essenze floreali, a restaurare le opere scultoree presenti, a ripulire e impermeabilizzare le vasche con la sistemazione dei relativi impianti e a realizzare un nuovo impianto di illuminazione con l'utilizzo di apparecchi con sorgenti a led a basso consumo energetico e a ridotta produzione di emissioni Co2.

Il restauro e recupero del giardino passerà anche attraverso l'innovazione, attraverso la realizzazione di una rete wi-fi e l'installazione di un sistema di videosorveglianza con controllo da remoto. Infine, sarà realizzato un percorso tattile per persone con deficit visivo, alle quali la fruizione della villa sarà resa più agevole attraverso un parziale ridisegno dei vialetti pedonali che saranno realizzati laddove non presenti radici affioranti.

L'incognita giostre e bar

Resta da capire che fine faranno l'area giostre e il bar non solo quando ci sarà da chiudere totalmente il giardino ma anche in futuro. I gestori attuali Pietro e Casimiro Carbocci non sembrano essere disposti a lasciare. L'ultima autorizzazione è scaduta nel 2020. "A ottobre 2020 - ha raccontato Pietro Carbocci a PalermoToday - abbiamo presentato al Suap una nuova richiesta. Nel 2021 l'ufficio Patrimonio ci ha detto di rivolgerci alla Soprintendenza, quest'ultima ci ha chiesto di presentare un progetto di riqualificazione dell'area, a luglio del 2021 lo abbiamo presentato al Comune, ma sappiamo che questo progetto è rimasto nei cassetti". I fratelli Carbocci hanno anche avviato una petizione per "salvare le giostre".

Il Comune lo scorso 5 aprile, anche in virtù del fatto che la Soprintendenza ha ritenuto che "le giostre nell'attuale configurazione arrecano grave danno al bene culturale invadendo con le strutture le aiuole e i percorsi storici", ha emesso un'ordinanza di sgombero e rimozione per le giostre. Ma l'ordinanza di sgombero è stata sospesa dopo che il Tar ha accolto l'istanza cautelare presentata dai Carbocci. L'assessore Mineo spiega: "Nessuno vuole andare allo scontro e nessuno vuole penalizzare le attività commerciali di questa città, ma l'intervento va realizzato, rispettando le procedure e con la massima trasparenza".