Lavori al Giardino Inglese, l'annuncio dell'assessore: "A marzo la consegna dell'area vicina a via Libertà"

L'assessore comunale al Verde urbano e alle Ville, Pietro Alongi, scandisce i tempi dei lavori al Giardino Inglese e nega il rischio di perdita dei fondi (2 milioni del Pnrr) paventato da Concetta Amella, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. "L'andamento dei lavori - afferma l'assessore - sta rispettando il cronoprogramma stabilito dal progetto che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e di fruibilità del parco. Nessun rischio per i finanziamenti".

A febbraio del 2023 è scattato il via agli interventi, che si sarebbero dovuti concludere a marzo di quest'anno. Questa la deadline indicata dall'ex assessore Andrea Mineo, che compare anche nella tabella all'ingresso del Giardino Inglese. Invece ci vorrà qualche mese in più. "Tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo - dice Alongi - verrà riconsegnata ai palermitani l’area del parco Mattarella adiacente a via Libertà. Ad oggi è stato completato il recupero delle aree in cui si trovano alberature di pregio, con la rinaturalizzazione degli spazi e l’eliminazione dell’asfalto. Inoltre è stato già installato il nuovo impianto d'illuminazione nelle aree adiacenti alla via Libertà; in questi stessi spazi sono stati anche sistemati i viali d'accesso con i sampietrini e il ridisegno della bordura minerale delle aiuole".

I lavori continueranno nell'area lungo via Duca Della Verdura e si concluderanno il 30 giugno. "La seconda metà dell’anno servirà per completare le verifiche e i collaudi, in modo da riaprire interamente il Giardino inglese entro dicembre 2024 - annuncia l'esponente della Giunta Lagalla -. Si tratta di un'opera che restituirà ai palermitani uno dei 'polmoni verdi' da sempre più frequentati. Al termine dei lavori, che saranno rendicontati entro la fine del 2024, la città avrà a disposizione un giardino più sicuro e più ospitale".

Con la conseguenza che la riapertura di questo polmone urbano non avverrà affatto entro i tempi promessi, e cioè a marzo, ma sarà rimandata a data da destinarsi. Perciò, abbiamo inviato al sindaco un'interrogazione per avere contezza del cronoprogramma dei lavori e della relazione sul loro stato di avanzamento e i tempi programmati per la restituzione del parco ai cittadini".