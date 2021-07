Giampiero Macaluso in concerto in memoria di Giovanni Albamonte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giampiero Macaluso, giovane cantante palermitano 28 anni dedica il suo concerto in memoria di Giovanni Albamonte ragazzo che ha perso la vita il 17 Luglio 2020 all'Acquapark. Il concerto si è tenuto ieri sera al Teatro Vito Zappalà con la presenza di 550 persone. Il cantante era un grande amico di Giovanni e il desiderio del 28enne era cantare insieme a Giampiero in un concerto. Presenti al concerto anche la famiglia di Giovanni che ha ringraziato Macaluso per quello che ha fatto e l’organizzazione di Mario Macaluso.