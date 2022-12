L'appello di un 20enne palermitano: "Voglio attraversare l’Atlantico con una piccola barca a vela, aiutatemi"

Riparare la sua barca per realizzare il sogno di attraversare l’Atlantico: questo l’obiettivo di un ragazzo di Palermo, che ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe. "Sono Giacomo Nicchitta, ho 20 anni e Amélie: una piccola barca a vela di 6.5 metri. Sono nato in barca - racconta - navigo da sempre e faccio regate da quando ho dodici anni”.

“L'obiettivo - spiega - è quello di attraversare l'oceano Atlantico in regata in solitaria nella Minitransat 2025 con Amélie. Perciò devo allenarmi tosto fino ad avere una profonda conoscenza della barca- Ultimamente - continua - durante un allenamento con mare forza 7, Amélie ha disalberato: si è spezzata la volante ovvero la cima che tiene l'albero creando un enorme danno alle vele e all'attrezzatura. Senza abbattermi - prosegue - sono già a lavoro per rimettere in forma Amélie e migliorarne le prestazioni in tempo record per poter partecipare alle future regate di marzo”. La raccolta fondi è raggiungibile a questo link.