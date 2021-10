/ Largo Villaura

VIDEO | Operai gettano sacchi di rifiuti nei cassonetti, i residenti insorgono: "Ora ve li riportate"

E' successo in largo Villaura, una traversa di via dei Cantieri, uno spiazzo che "ospita" da anni una discarica. Questa volta però i residenti, vedendo la scena, non si sono girati dall'altra parte: li hanno rimproverati, li hanno ripresi con il cellulare e li hanno costretti a portare via la loro immondizia