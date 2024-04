Reparti antisommossa della polizia, la nuova gestione mette in allarme il sindacato Coisp

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo seriamente preoccupati della nuova gestione dell’XI Reparto Mobile di Palermo: in un momento in cui il ruolo delle forze dell'ordine e principalmente dei Reparti Mobili, i cosiddetti reparti antisommossa, è di primaria importanza per contenere e contrastare le numerose tensioni sociali, che negli ultimi periodi sono sfociate in scene di vera e propria guerriglia urbana su tutto il territorio nazionale, affidare la dirigenza dell'ufficio a chi, in brevissimo tempo, ha creato conflittualità interne, rischia di minare la serenità operativa di questi colleghi, impegnati in così delicati servizi. Speriamo domani di non dover dire: lo avevamo detto".

A dichiararlo è il segretario provinciale di Palermo del sindacato della polizia di Stato Coisp, Sergio Salvia, che l'8 aprile scorso ha interrotto le relazioni sindacali con la dirigenza dell'XI Reparto Mobile di Palermo, a seguito di provvedimenti del nuovo Dirigente pro tempore, che non hanno tenuto in considerazione di fatti rilevanti accaduti nel recente passato ed oggetto di immediate determinazioni della precedente gestione del Reparto stesso. Tali provvedimenti, presi a pochi giorni dal suo insediamento, hanno generato tensioni tra tutto il personale con grave pregiudizio sul piano motivazionale. Tensioni che potrebbero avere inevitabili ricadute negative sull’operatività dell'intero ufficio preposto appunto alla complicata gestione dell’ordine pubblico, dagli eventi sportivi, alle manifestazioni di piazze e al fenomeno dell’immigrazione.

"I poliziotti del Reparto Mobile devono gestire spesso situazioni estreme che necessitano la migliore serenità lavorativa per essere fronteggiate: aggiungere ulteriori tensioni per una pessima organizzazione e gestione interna, potrebbe riverberarsi in situazioni spiacevoli", conclude Salvia.