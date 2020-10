Intesa tra Comune e Università per la gestione forestale di Monte Pellegrino

Il Comune, insieme al dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali (Saaf) dell'Università del capoluogo siciliano, ha firmato una convenzione per la gestione forestale di Monte Pellegrino. L'intesa, in particolare, prevede la collaborazione per una consulenza tecnico scientifica finalizzata alla realizzazione di studi e ricerche per la redazione di un piano di gestione forestale sostenibile delle aree boscate di proprietà comunale ricadenti nella zona A del monte; l'inventario e la classificazione dei danni causati dall'incendio del 2016 attraverso tecniche Gis e sopralluoghi in campo per ottenere una carta della zonizzazione dei danni.

Previste, inoltre, l'analisi degli effetti dell'incendio del 2016 sulla diffusione di specie arboree e arbustive invasive; indagini inventariali su base campionaria dei caratteri dendrometrici dei soprassuoli forestali; la predisposizione di documentazione e cartografie previste per la redazione del Piano di Gestione Forestale sempre della zona A.

"Si avvia finalmente a conclusione un percorso per avere il Piano di gestione dell'area colpita dall'incendio del 2016 - dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Sergio Marino - e per poter programmare interventi di recupero con sicura valenza scientifica. Questa convenzione permetterà anche di mettere a frutto i risultati delle collaborazioni già avviate con tante associazioni e organizzazioni che nel tempo hanno manifestato interesse e volontà di supportare gli interventi di rinaturalizzazione del Monte". La convenzione avrà validità fino al 31 dicembre prossimo. Per questa consulenza il Comune corrisponderà al dipartimento 8.500 euro.