Il regolamento per la gestione dei beni comuni fermo in Consiglio dal 2018, indetta un'assemblea

"Il regolamento per la "Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni', che giace in Consiglio comunale dal 2018, è stato prelevato per la discussione, che auspichiamo porti in tempi celeri alla sua approvazione". A dirlo sono i consiglieri comunali dei gruppi di Azione - +Europa - Oso, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Progetto Palermo, che hanno indetto un'assemblea pubblica sul regolamento per lunedì 28 novembre alle 16.30, a Sala delle Lapidi.

"Essendo un regolamento che attiene alla capacità di un'amministrazione di saper condividere la cura e la gestione della città coi suoi cittadini e le sue cittadine, in un'ottica di corresponsabilità, riteniamo fondamentale confrontarci sul tema con tutti coloro che vogliono dare un contributo. Per questa ragione abbiamo indetto l'assemblea pubblica a cui invitiamo la cittadinanza a partecipare".