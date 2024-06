Gesap, Riggio conferma le dimissioni da amministratore delegato ma rimane nel Cda

Il consiglio di amministrazione di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino, si è riunito oggi in prosecuzione della riunione di inizio settimana. Il Cda ha accolto la decisione del professore Vito Riggio di rimettere l’incarico di amministratore delegato, rimanendo però nel board come consigliere.

Inoltre, nell’ambito delle deleghe generali del Cda, è stato deciso di attribuire i poteri necessari al mantenimento di un efficiente operatività aziendale al presidente Salvatore Burrafato, quale rappresentante legale della società, e al neo direttore generale Massimo Abbate, fermo restando una gestione collegiale. Infine, l’incarico di capo del personale è stato assegnato al direttore generale.

"Abbiamo provato, ancora una volta, a chiedere al professore Riggio di non lasciare l’incarico di amministratore delegato - dice Burrafato - purtroppo, non siamo riusciti nell’intento. Comunque, il professore rimarrà all’interno del board e potrà dare un prezioso contributo alla società. La soluzione che abbiamo messo in campo servirà ad assicurare la piena operatività dell’aeroporto, puntando sull’esperienza del direttore generale, che in questo particolare momento potrà aiutarci a traghettare la società verso i prossimi obiettivi di efficienza".

Anche Totò Cuffaro, segretario della Dc, aveva chiesto a Riggio di non lasciare la carica di amministratore delegato: "La Sicilia e il capoluogo non possono privarsi di un professionista che in questi anni ha lavorato con onestà e lungimiranza, rinnovando l'aeroporto della quinta città italiana, portando a termine i cantieri di ampliamento del terminal e approvando un bilancio con risultati mai raggiunti prima". Nel suo intervento Cuffaro ha auspicato anche "un'accelerazione nel processo di privatizzazione dell'aeroporto. I tempi sono cambiati ed è aumentata l'esigenza di rafforzare le infrastrutture degli aeroporti per renderli più competitivi. Oggi i più grandi scali d'Italia sono privatizzati e funzionano molto bene, ecco perchè la logica della privatizzazione può far compiere un ulteriore passo in avanti all'aeroporto del capoluogo siciliano".