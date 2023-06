Gesap, elezioni Rls: la Ugl si aggiudica un seggio all'aeroporto Falcone-Borsellino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gesap elezioni Rls: Ugl si aggiudica un seggio all'aeroporto Falcone-Borsellino. L’Ugl trasporto aereo si aggiudica uno dei tre seggi per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della Gesap, gestore dello scalo aeroportuale. La segreteria di Ugl trasporto aereo di Palermo, rappresentata da Domenico De Cosimo (segretario provinciale), Giuseppe Baglione (vicesegretario provinciale) e Marcello Carlisi (coordinatore in Gesap), esprimono soddisfazione per l'elezione del proprio candidato Giuseppe Corona come Rls di Gesap. "Il nostro auspicio - dichiarano i sindacalisti - è quello di sensibilizzare ulteriormente la questione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. In virtù di questo obiettivo il nostro rappresentante avrà il mandato di rappresentare tutti i lavoratori, individuando in lui un punto concreto di riferimento su questa materia delicata".