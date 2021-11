L'omaggio dei fiorai palermitani: una gerbera rossa a tutte le donne che entreranno nei loro punti vendita

Una gerbera rossa per dire no alla violenza contro le donne: anche i fiorai palermitani aderenti a Federfiori Confcommercio Palermo promuoveranno la campagna “Fiore Sospeso 2” in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che sarà celebrata giovedì 25 novembre. L’iniziativa è promossa a livello nazionale da Federfiori insieme all'Unione Induista Italiana.

Verrà omaggiata una gerbera rossa a tutte le donne che entreranno nei punti vendita dei fiorai di Palermo e provincia che aderiscono all’iniziativa e che saranno riconoscibili attraverso una locandina affissa all’esterno delle proprie vetrine.

L’obiettivo della campagna è quello di lanciare un forte messaggio simbolico su un tema, quello della violenza sulle donne, purtroppo sempre di attualità.

“Aderiamo con entusiasmo - spiega Gioacchino Vitale, presidente di Federfiori Confcommercio Palermo - nella certezza che ogni azione che va nella direzione giusta può contribuire a una corretta sensibilizzazione sul tema. Con il dono di una gerbera rossa intendiamo dare l’esempio di come un gesto simbolico e delicato possa rappresentare un fortissimo segnale di rispetto, riconoscenza e solidarietà nei confronti delle donne”.