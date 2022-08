Geraci Siculo ricorda Bartolo Fazio con l'intitolazione dell'aula consiliare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione dell’aula consiliare di Geraci Siculo a Bartolo Fazio, politico di grande spessore che per 12 anni è stato sindaco della comunità che oggi lo ha celebrato, ricordando il grande impegno profuso per Geraci e per tutte le Madonie.

In un'aula consiliare gremita si sono susseguiti i ricordi di chi lo ha conosciuto ed ha apprezzato le qualità diplomatiche, dialettiche e la riconosciuta lungimiranza nell’azione amministrativa che lo hanno portato, da sindaco di un piccolo Comune, ad ottenere l’apprezzamento di un'ampia comunità politica a livello regionale e nazionale, tanto da rivestire per una legislatura la carica di senatore della Repubblica.

Nel corso della cerimonia, moderata dal presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Puleo, sono intervenuti il sindaco Luigi Iuppa, il vice sindaco Francesco Coco, il capogruppo di Uniamo Geraci Gaetano Scancarello, ma anche il sindaco di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla, l’amministratore unico della Sosvima Alessandro Ficile, il presidente della Fondazione Bartolo Fazio, don Giuseppe Amato e Ninni Alessi, per tantissimi anni al fianco del compianto senatore, al tempo della sua lunga sindacatura. A chiudere la manifestazione gli interventi del fratello del senatore, Mimmo Fazio e della moglie Carmen Santomarco Terrano.