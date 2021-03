Muore di leucemia ad appena 10 anni, Geraci Siculo sotto choc per Marta

Nel centro delle Madonie oggi è stata proclamata una giornata di lutto. I funerali programmati nel pomeriggio alle 15.30 nella Chiesa Madre. Un paese in lacrime: "Poche parole vengono in mente in momenti come questo, solo tanta commozione e tristezza"