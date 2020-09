Geraci, al via la riqualificazione di alcune strade del paese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Avviato ieri a Geraci Siculo il cantiere scuola comunale per la riqualificazione di alcune strade cittadine. Dieci gli operai che verranno impiegati, più un operaio specializzato selcino. Direttore del cantiere è il geometra Antonio Cono, progettista il geometra Carmelo Macaluso e responsabile del procedimento il geometra Giovanni Scancarello.

I lavori consistono nella dismissione e nella ripavimentazione di un tratto di strada della via Civetta con selci di pietra arenaria locale. Il selciato è previsto anche in un tratto di strada della via S. Stefano, accesso al parcheggio comunale, e di un tratto di strada della via Torretta I. La durata dei lavori è di 55 giorni.

Dal sindaco Luigi Iuppa e dall’assessore al Decoro urbano Franco Coco "l’augurio alle maestranze e ai geometri per una corretta esecuzione dei lavori, che contribuiranno ad accrescere il decoro della nostra cittadina".