VIDEO | Romagnolo, erba alta davanti alla scuola Franchetti: al diserbo ci pensano residenti e genitori

In vista dell'avvio dell'anno scolastico all'istituto di viale Amedeo D'Aosta - momentaneo perché poi gli allievi saranno trasferiti in un altro plesso per lavori di ristrutturazione - alcuni volontari hanno ripulito i marciapiedi sotto la guida del consigliere Pasquale Tusa